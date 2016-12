Maroc: Le Festival international de la danse expressive s'achève sur des scènes chorégraphiques attrayantes

Le 10ème Festival international de la danse expressive initié par l'Association "Babylon Culture-Art", s'est achevé samedi en nocturne à Fès sur des scènes chorégraphiques attrayantes transmettant des messages de paix et de tolérance.

Le public présent à la cérémonie de clôture de cet événement artistique et culturel organisé sous le signe "Danses de joie", a pu ainsi apprécier un show varié de danse contemporaine et traditionnelle interprété avec brio par des compagnies composées des jeunes artistes représentant le Maroc, la Tunisie, l'Espagne et la France.

Le Festival qui vient de souffler cette année ses 10 bougies, a proposé une brillante prestation de chorégraphes et danseurs représentant outre le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, la France et la Hongrie et qui ont, durant trois jours, réussi à gratifier les passionnés de la danse expressive par des tableaux et des styles divers puisant dans des registres aussi bien classiques que populaires et modernes.

Initié sous le signe "Danses de joie", avec le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec la commune urbaine de Fès et en collaboration avec l'Ecole des arts Classica, l'Association les amis de Fès, la Fondation club du livre au Maroc et Café Clock, le festival a été rehaussé par une table-ronde animée par une pléiade d'artistes et chercheurs académiques.

Pour les organisateurs, cette édition constitue un apport susceptible d'enrichir l'animation culturelle et touristique de la cité Idrisside et un genre artistique permettant au public de découvrir l'art de l'écriture corporelle grâce à un lien d'échange et d'identification à travers l'espace scénique.

Chaque année, le festival offre un mélange de nouveaux talents et de compétences confirmées venant de tous les continents, et favorise la rencontre d'organisateurs de festivals et de spectacles.