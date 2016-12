Maroc: Plus de 8.000 personnes ont bénéficié de l'encadrement de l'OIM en 2016

La Journée internationale des Migrants est donc l'occasion de rappeler au monde que migration et développement sont les revers d'une même médaille et qu'il est dès lors vital de déconstruire les préjugés et stéréotypes à leur égard, a estimé l'OIM, notant que depuis 2013, le Maroc a su saisir l'avantage mutuel du lien entre migration et développement en osant le pari d'une nouvelle politique migratoire à la fois volontaire et engagée.

Le directeur général a toutefois insisté sur le fait qu'il ne devrait y avoir aucune fatalité, et que ces décès auraient pu être minimisés si les migrants avaient été suffisamment accompagnés, assistés et surtout informés des risques encourus.

Présente au Maroc depuis 2007, l'OIM articule également ses activités autour du thème "Migration et développement", dont les programmes visent à renforcer les capacités du gouvernement marocain et des collectivités locales, afin d'augmenter l'impact de la migration sur le développement, tout en prenant en compte les aspects environnementaux.

Un total de 8.874 jeunes Marocains ont pu bénéficier de l'encadrement initié par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en 2016, dans le cadre de son appui à la jeunesse et au développement social, dont les programmes se déclinent autour de l'éducation, l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes Marocains en situation précaire.

Copyright © 2016 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.