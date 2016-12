Maroc: Le rôle des INDH dans la lutte contre le racisme

Un atelier régional initié par le CNDH et l'OHCHR

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme (OHCHR) organisent, les 20 et 21 décembre à Rabat, un atelier sur «le rôle des institutions nationales des droits de l'Homme arabes (INDH) et autres mécanismes nationaux spécialisés, dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée».

Cet atelier a pour objectif de faire le point sur la pratique effective et les actions des INDH arabes (promotion, protection, avis... ) en matière de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Il offrira aussi l'opportunité d'évaluer l'état de mise en œuvre des engagements pris par les INDH lors de la Conférence d'examen de Durban en 2009, indique un communiqué du CNDH.

La Conférence d'examen de Durban, organisée par les Nations Unies en 2009 à Genève, avait pour objectif d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre des objectifs fixés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée qui s'est tenue à Durban en Afrique du Sud en 2001.

Cette dernière a été sanctionnée par l'adoption de la Déclaration et le Programme d'action de Durban (DDPA), un document d'orientation pour les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les INDH dans leurs efforts de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance.

Outre un état des lieux de la réalité du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée dans la région, cette rencontre permettra à des chercheurs et experts de partager leurs connaissances et expériences dans ce domaine et de proposer des recommandations aux INDH sur les voies et moyens à mettre en œuvre afin d'améliorer et de rendre plus effective leurs actions contre ces fléaux.

Il s'agira aussi pour les INDH de la région d'échanger les expériences et les bonnes pratiques en la matière, et le cas échéant, d'identifier les obstacles qui empêchent la mise en œuvre des engagements souscrits par les INDH, et enfin d'identifier les améliorations qui peuvent être apportées à la pratique existante ainsi que les moyens d'y parvenir.

Les travaux de cet atelier qui sera marqué par la participation des représentants de huit INDH arabes (Liban, Egypte, Mauritanie, Sultanat d'Oman, Tunisie, Bahreïn, Qatar, Maroc) se déclineront sous forme de sessions et porteront sur plusieurs thématiques dont «Etat des lieux sur les diverses manifestations du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée dans la région arabe», «Mandat et rôle des mécanismes nationaux spécialisés (INDH, Ombudsman ou Médiateur, autres organismes)», «Interaction INDH avec le système international des droits de l'Homme», et «Mise en œuvre de la Déclaration de Durban : INDH et plans d'action nationaux contre le racisme».