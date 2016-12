Maroc: Infos

Dans ce sens, il a souligné l'intérêt qui sera accordé à la restructuration des ligues régionales en les dotant de nouvelles attributions en matière de formation et de classement des entraîneurs, outre l'élaboration d'un cahier des charges pour l'élite dans l'optique d'avoir une équipe nationale à même de représenter dignement le Maroc aux compétitions régionales et internationales.

Après avoir rappelé les différentes compétitions nationales et internationales auxquelles ont pris part les différents clubs affiliés à la Fédération, il a indiqué que le comité dirigeant est déterminé à poursuivre son programme de mise à niveau et de promotion du handball, à travers un plan d'action qui accorde toute son importance au travail de base afin de promouvoir et de vulgariser la pratique de ce sport chez les minimes et les cadets.

A rappeler que l'équipe nationale évoluera lors du premier tour au Groupe C aux côtés des sélections de la République démocratique du Congo, du Togo et de la Côte d'Ivoire.

Copyright © 2016 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.