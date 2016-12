Mauritanie: Kosmos Energy et Bp concluent un protocole d'accord au Sénégal et dans le pays

Kosmos (NYSE/KOS) a annoncé un protocole d'accord avec la société BP en Mauritanie et au Sénégal.

Selon les modalités de l'accord, Kosmos recevra une contrepartie fixe de 916 millions de dollars soit plus de 458 milliards de francs Cfa de BP. D'après le communiqué de Kosmos, cet accord réunit l'expertise d'exploration de Kosmos avec l'expérience de BP dans le développement en eaux profondes, ainsi que dans la production et la commercialisation du GNL (Gaz naturel liquéfié).

Selon les modalités de l'accord, BP sera opérateur désigné et actionnaire à hauteur de 62% des contrats de Kosmos des blocs C6, C8, C12, et C13 au large des côtes de la Mauritanie, ainsi qu'une participation effective de 32,49 % des contrats des blocs de Saint-Louis Offshore Profond et Cayar Offshore Profond au large des côtes du Sénégal.

Kosmos gardera une participation effective de 28 % et de 32,51 %, respectivement, des licences pour les zones maritimes de la Mauritanie et du Sénégal, et continuera en tant qu'opérateur pendant la phase de recherche.

Toujours selon la même source, Kosmos recevra une contrepartie fixe de 916 millions de dollars soit plus de 458 milliards de francs Cfa, comprenant 162millions de dollars environs 81 milliards de francs Cfa en paiement initial en espèces; Jusqu'à 221 millions de dollars environs 111 milliards de francs Cfa pour la recherche et l'évaluation, y compris un essai aux tiges (« drillstem test »). Il est aussi prévu une contrepartie jusqu'à 533 millions de dolars au maximum pour les coûts de développement, jusqu'à la première production de gaz.

Kosmos recevra en outre un bonus potentiel maximal de 2 dollars par baril, jusqu'à 1 milliard de barils de liquides, ledit bonus étant structuré en tant que redevance sur la production, sous réserve d'une future découverte de liquides et du prix du pétrole.

«Cette opération renforce notre bilan en réduisant sensiblement nos exigences en matière de dépenses en capital, ce qui financera en effet notre programme de travaux en Mauritanie et au Sénégal pour les prochaines années. La génération améliorée du flux de trésorerie nous permettra de continuer à poursuivre d'autres possibilités de croissance dans notre portefeuille avec discipline», soutient le Pdg de Kosmos André Inglis.

Par rapport aux intérêts, dans la partie sénégalaise ((Blocs de Saint-Louis Offshore Profond et de Cayar Offshore Profond), il est prévu que BP ait 0% des actions avant l'opération et 32,49 % après l'opération (suivant l'exercice de la faculté d'acquérir une participation supplémentaire de cinq pour cent (5 %) auprès de Timis Corporation, en contrepartie d'un futur portage des coûts pour un puits au Sénégal) ; Kosmos Energy qui contrôle 60% des actions avant l'opération se retrouvera avec 32,51 % après l'opération ; Timis Corporation qui contrôle 30% des actions des Blocs de Saint-Louis Offshore Profond et de Cayar Offshore Profond se retrouvera après l'opération avec 25% des actions. Quant à Petrosen (Société des Pétroles du Sénégal), elle va garder ses 10%.