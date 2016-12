Togo: Une compétition organisée par Wake Up en faveur des établissements scolaires à Dapaong

Garantir une relève saine, c'est la vision de l'association Wake Up à travers son projet « un Togo radieux pour nous et par nous ». Un projet qui vise la culture citoyenne pour les élèves des écoles primaires et plus tard avec ceux des collèges. L'association a mené une de ses activités le samedi 17 décembre dernier dans la salle de spectacle du centre Cornevin de Dapaong.

A l'affiche, des élèves candidats représentant leurs écoles. Il s'agit des EPP Centrale, de Tantigou Peuhl, de Nassablé et Bodjopal. Les élèves ont mesuré leurs talents sur quatre thèmes libres et un thème imposé. L'égalité des sexes, l'acceptation de l'autre, le vivre ensemble et la tolérance sont les quatre thèmes choisis respectivement par l'EPP Bodjopal, l'EPP Tantigou Peuhl, l'EPP Nassablé, l'EPP Centrale et le thème « la paix » est celui imposé aux candidats. Des sketches sont produits et présentés sur ces thèmes et présentés devant le public qui a apprécié avec les membres de jury qui devraient départager les compétiteurs.

Au terme de la compétition, c'est l'EPP Tantigou Peuhl qui a remporté la première place avec 74 pts.

Cette compétition a été très appréciée par le public et pour les élèves dont les écoles ont perdu, ils ont néanmoins compris par « la présente qu'il faut accepter son prochain et vivre ensemble ».

Pour Zilhoube Lemone, président de l'association Wake Up, « c'est une activité que l'association compte étendre sur les autres écoles pour que cette culture citoyenne soit enracinée pour accompagner les tout petits dans leur Cursus scolaire ».