Angola: Les FAA ont la mission d'assurer le bon déroulement des élections en 2017

Luanda — Le chef d'état-major général des Forces Armées Angolaises, le général Geraldo Sachipengo Nunda, a déclaré lundi, à Luanda, que la mission des Forces armées en 2017 serait de veiller à ce que les élections générales se tiennent dans des bonnes conditions.

Pour ce faire,a admis le chef militaire, il faudra plus d'organisation, de vigilance et de promptitude au combat afin d'assurer la sécurité et la tranquillité.

Par conséquent, a-t-il poursuivi, les commandants et les organes d'éducation patriotique sont appelés à sensibiliser davantage les militaires à connaître l'essence et la signification des élections pour un pays comme l'Angola, qui doit continuer à consolider la paix et la stabilité comme les principaux piliers du développement durable.

«Nous avons assez d'expérience et notre position civique comme militaire des Forces armées angolaises doit continuer à servir d'exemple pour d'autres citoyens», a dit le général Nunda, lors de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an.

Un autre objectif à atteindre en 2017, a-t-il renchéri, est la relance du programme de création des exploitations de production agricole et l'amélioration du régime alimentaire des troupes.

En ce sens, le chef d'état-major général des Forces Armées Angolaises estime d'important de continuer à prêter attention aux besoins et aux préoccupations des soldats, en commençant par ceux qui sont dans des unités plus éloignées des postes de commandement central, régional, des brigades ou des régiments.

À son avis, 2017 devrait être une année de travail acharné qui exigera davantage d'efforts pour améliorer le matériel d'étude de base, l'entretien et la conservation des moyens techniques et des infrastructures, ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources disponibles.

Il a aussi précisé que certains objectifs de 2016 seraient reportés pour l'année 2017, en soulignant de ce fait les journées patriotiques et militaires, formation visant à récupérer les valeurs morales et civiques des Forces armées angolaises et à renforcer la discipline, la cohésion et leur esprit combatif.