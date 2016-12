Ile Maurice: Nominés politiques - Ambassadeurs et maires ne bougent pas

Seewoosing Dayal, plus connu comme Ashish Dayal, se retrouve de nouveau sous les verrous. L'Anti-Drug and Smuggling Unit… Plus »

Toutefois, le changement de configuration sur la scène politique ne bouleversera pas les représentations diplomatiques à Paris, en Australie et au Pakistan, où le PMSD a un représentant respectivement. Du moins, «pas pour le moment», fait valoir cet interlocuteur officiel du PMSD, car «c'est le pays avant tout. On ne quitte pas comme ça».

Ainsi, Roshan Seetohul quittera la présidence d'Airports of Mauritius Ltd. Ramalingum Mestry, celle de la Mauritius Ports Authority, Mamad Kodabaccus, celle de la Mauritius Housing Company, Robert Pallamy, celle de la Cargo Handling Corporation, et Robert Desvaux celle de la Tourism authority.

D'autres démissions sont à prévoir «au fur et à mesure car tout le monde est solidaire avec le leader et le parti», affirme une source autorisée de l'étatmajor du parti coq. Celles-ci concernent des nominés politiques bleus qui laisseront là une série de postes à prendre au sein des corps parapublics.

