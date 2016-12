Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «Cette affaire a pour toile de fond l'amendement à la Constitution précipité»

Seewoosing Dayal, plus connu comme Ashish Dayal, se retrouve de nouveau sous les verrous. L'Anti-Drug and Smuggling Unit… Plus »

Quant au leader du MSM, Pravind Jugnauth, il a confirmé hier que le projet de loi visant à revoir les pouvoirs du DPP n'a pas fait l'unanimité. Dans une fonction à Ripailles, il a souligné à la presse : «Finn éna diverzans apré inn éna konsansus. Projet de loi inn sirkilé mé malgré sa inn éna diverzans.» D'ajouter être triste et pris au dépourvu par la démission des 11 députés du PMSD. Pravind Jugnauth a également soutenu que les deux leaders se sont rencontrés plus tôt dans l'après-midi. Le ton était «cordial» et les deux hommes ont eu l'occasion de s'exprimer sur les points mis en avant.

Chez les Bleus, on indique que quelques mois de concertation auraient été appréciés. «Nous n'avons pas compris cet empressement, cette volonté d'amender la Constitution pendant la période des fêtes. Où est l'urgence ? Pourquoi ne pouvions-nous pas discuter calmement et analyser toutes les conséquences de ce projet de loi ?» se demande-t-on.

Cependant, c'est XLD lui-même qui a présidé le comité interministériel et qui a proposé les 36 mois de rétroactivité. «Il l'a fait car d'autres ministres ont proposé deux ans, voire plus. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de divergences d'opinions», indique-t-on.

Le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) a surpris tout le gouvernement hier. Dans les rangs de la majorité, nul ne s'attendait à une démission collective. Et pourtant, les 11 députés bleus ont bel et bien claqué la porte pour rejoindre l'opposition. Que s'est-il donc passé ?

