Congo-Brazzaville: « Pacte secret », un ouvrage qui dénonce les abus sociaux, présenté au public

Œuvre de 10 nouvelles de 125 pages parue aux éditions Edilivre en 2014, « Pacte secret » a été présenté et dédicacé tout récemment à l'Hôtel de la préfecture de Brazzaville par son auteur Serge Louingui.

Troisième production littéraire du dramaturge- nouvelliste Serge Loungui, après deux pièces de théâtre : « L'ingrat » publié à la société des écrivains en 2007 et « Sorcier malgré lui » publié aux éditions Edilivre à Paris en France en 2012, « Pacte secret » contient 10 nouvelles. Il s'agit de : Pacte secret ; Le docteur Makoki akoki naye ; Les tribulations de Mbemba Mata-Mata ; La mésaventure de Marie Hélène ; Mabula Mbata ; La belle et le fou ; Une si profonde blessure intérieure ; Le chapelet du père Hubert ; L'élève qui n'écoutait personne et Une vie de bar.

Présentant l'ouvrage de Serge Loungui, Ninelle Balenda, a dit que ce recueil de 10 nouvelles est, en effet, un véritable « condensé » des réalités congolaises en particulier et africaines en général. Le lecteur découvrira ou redécouvrira, si peu que ce soit, ces réalités à travers un certain nombre de thèmes qui reviennent dans la plupart des récits congolais, en l'occurrence la cupidité, la trahison, l'inconscience professionnelle, l'irresponsabilité, l'adultère, l'inceste, la politique, l'abus du pouvoir, le tribalisme, l'ivrognerie... « De ce fait, quel est le message que nous livre Serge Loungui dans chacune de ses nouvelles ? », s'est-elle interrogée.

Ninelle Balenda a abordé les 10 nouvelles, parmi laquelle la première qui est «Pacte secret», dans laquelle est narrée l'histoire des jeunes fiancés, Marc et Julie. Une histoire triste, éducative mais en même temps regrettable à cause de la cupidité et la malice de Marc. En effet, pour se souvenir de leur rencontre, les jeunes fiancés ont choisi de se livrer aux ébats à un endroit où leur premier baiser s'était donné. Cet endroit c'est « Céleste parc », un parc très romantique. Après « Céleste parc », les amoureux prennent la direction de « Tamango palace », l'hôtel le plus luxueux de la République. Alors, c'est à « Tamango palace » que Marc et Julie se trouvent à la croise des chemins. Car leur destin sera soumis à rudes épreuves. Cependant, l'entrée du milliardaire Ayrton Mbongo dans « Tamango palace » suscite la panique en Marc. Il est incapable de gérer ses émotions. S'adressant à Julie, il déclare :

As-tu respiré l'odeur de son parfum ? C'est très agréable, cela a dû coûter une fortune !

Franchement, je t'avoue que si tu continues à t'occuper de lui, je me lève.

Calme-toi... Regarde la manière avec laquelle il te dévisage. J'ai l'impression qu'il s'intéresse à toi.

Comment peux-tu dire une chose pareille ? Il voit bien que je suis en galante compagnie, ton milliardaire !

Cela me donne une idée, répond Marc ignorant la remarque de son amie.

Une idée ?

Oui. Nous avons besoin d'argent pour émigrer en Europe. Alors je vais te proposer quelque chose. Ne te fâche pas, ça sera notre pacte secret.

Répondant aux questions qui lui ont été posées, notamment sur son inspiration, Serge Loungui a dit que sa source d'inspiration, ce sont des faits de société. « Je me suis inspiré des faits sociaux pour écrire ce livre. Ce recueil de 10 nouvelles s'articule sur des problèmes sociaux. À travers cet ouvrage, j'aborde des questions de la lutte contre les antivaleurs. Je dénonce les abus sociaux, parce qu'ils constituent des menaces. Et ces menaces font appel à une réponse globale. La littérature fait partie de cette réponse globale. C'est un peu tout à la fois ; un devoir civique parce que c'est une contribution à l'édification de la société. Bref, j'invite tout le monde au changement des mœurs, des mentalités. »

Serge Loungui est un écrivain qui émerge. Il a exprimé sa passion pour Sony Labou Tansi qui est un écrivain qu'il a beaucoup lu pendant qu'il était encore élève. Et beaucoup d'admiration pour le général Eta Onka, son aïeul, ainsi que pour le général Benoit Moundélé-Ngolo qui a une plume très plaisante et qui écrit beaucoup.

Qui est l'auteur de cet ouvrage ?

Serge Loungui est né le 26 mai 1972 à Pointe-Noire en République du Congo. Ancien enfant de troupe de la promotion lieutenant-colonel Victor Fiantou, matricule 2084 et officier supérieur des Forces armées congolaises. L'ouvrage Pacte secret est vendu à 13.50 Euros, environ 9.000 FCFA.