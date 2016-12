Centrafrique: HRW alerte sur un nouveau groupe rebelle qui «sème la terreur» dans le pays

Le bilan des exactions des « 3 R » est lourd : plus de 50 personnes tuées et d'autres blessés ou torturés, des dizaines de femmes violées et plus de 17 000 déplacés recensés par cette organisation. Alors que cette nouvelle rébellion centrafricaine ne cesse d'accroître son champ d'action, s'alarme HRW.

« Nous avons documenté les cas où ils ont attaqué des villages dans la sous-préfecture de Koui. Ils ont brûlé toutes les maisons. Par la suite, ils ont tué des civils et commis des exactions sexuelles contre les femmes et les filles », confirme Lewis Mudge, chercheur Afrique à Human Rights Watch.

Un secteur où sévit un nouveau groupe rebelle, les « 3 R » (Retour, réclamation et réhabilitation), créé il y a un peu plus d'une année, officiellement pour protéger les Peuls musulmans de la région, en butte alors aux exactions des anti-balaka depuis 2013.

