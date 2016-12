Togo: Le PGCIT échange sur les acquis - 17 projets réalisés à 95%

Le PGCIT, démarré en 2013 est né de la volonté du Togo, qui veut réduire donc significativement sa vulnérabilité face aux risques de catastrophes et climatiques tels que les vents, la sècheresse, les épidémies, les éboulements des montagnes et les inondations.

Les sous-projets mis en œuvre de par leur nature et leur impact sur le renforcement de la résilience et capacités d'adaptation des communautés concernées et de leurs moyens de substance face aux risques de catastrophes naturelles et aux effets néfastes des changements climatiques devraient induire l'amélioration durable de leurs conditions de vie et la réduction de l'incidence de la pauvreté des populations vulnérables ciblées.

Et ceux financés dans la région sont 17 et sont à 95 % de leur réalisation avec des résultats très satisfaisants, selon le Dr Koffi Hounkpè, spécialiste de Gestion des catastrophes pour la Banque Mondiale.

Les acteurs impliqués et les bénéficiaires du Projet Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGCIT) ont, hier lundi 19 décembre, tenu une rencontre pour la capitalisation des résultats de la mise en œuvre de ce projet dans la région des Savanes. Au total, 107 projets sont financés sur le plan national.

