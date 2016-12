Ile Maurice: Resistans ek Alternativ - Une action symbolique pour contrer trois projets de loi

Dire non à la dilapidation de nos biens communs et à la menace de l'État de droit. C'est dans cette optique que la formation politique Rezistans ek Alternativ a organisé une action symbolique, ce mardi 20 décembre, au Jardin de la Compagnie. Cette action a aussi vu la participation de plusieurs syndicats et de plateformes citoyennes.

Ashok Subron a ainsi demandé au Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, leader of the house de renoncer à trois projets de loi. Il s'agit du Non-Citizens (Property Restriction) Amendment Bill, du Sugar Industry Efficiency Amendment Bill et du Prosecution Commission Bill.

Selon Ashok Subron la première loi mentionnée permettra «aux riches étrangers de s'approprier des terres de Maurice». Quant au Sugar Industry Efficiency Bill, il s'agit d'une loi «taillée sur mesure pour les barons sucriers et aussi pour accélérer la dilapidation de nos terres à des riches étrangers».

Le Prosecution Commission Bill est, pour sa part, une menace à l'état de droit, ajoute le syndicaliste.

Les membres participant à cette action symbolique se sont ensuite rendus au bureau du Premier ministre pour y déposer une lettre de protestation.