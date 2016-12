Soudan: Samantha Power plaide pour un embargo sur les armes

Selon l'ONU, la guerre au Soudan du Sud - un pays devenu indépendant en 2011 grâce au soutien des Etats-Unis - s'est déjà soldée par plusieurs dizaines de morts et plus de 2,5 millions de déplacés.

Si la France et le Royaume-Uni sont favorables à l'appel de Washington, la Chine et la Russie qui disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité s'en sont opposées. Il en est de même pour le Japon qui n'est pas membre permanent du Conseil mais qui a déployé des Casques bleus au Soudan du Sud.

De son côté, le chef des opérations de l'ONU, Hervé Ladsous, a averti que la situation au Soudan du Sud s'était « détériorée dramatiquement ». D'après lui, plus de six millions de personnes, soit la moitié de la population sud-soudanaise, ont besoin d'une aide humanitaire urgente, un chiffre qu'il craint de voir en hausse l'an prochain.

« Nous allons devoir soumettre cette résolution au vote et les pays vont devoir lever leur main et décider de leur position sur des questions de vie ou de mort concernant la population du Soudan du Sud », a relevé la diplomate américaine.

Le projet de résolution des Etats-Unis en la matière prévoit l'interdiction pendant un an de toute vente d'armes, de minutions, de véhicules et d'équipements militaires au gouvernement et aux rebelles.

