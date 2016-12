Congo-Brazzaville: Institutions - Le Congo bientôt doté d'un Conseil national de dialogue

Au cours d'une séance plénière ce lundi 19 décembre à Brazzaville, conformément à la nouvelle Constitution, l'Assemblée nationale du Congo a adopté après examen le projet de loi relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de dialogue, et deux autres sur les Conseils consultatifs des sages et des notabilités traditionnelles et de la société civile.

Le débat était houleux dans la salle des conférences internationales du Palais des congrès de Brazzaville, où la chambre basse du Parlement congolais devait passer au peigne fin avant leur adoption trois projets de loi suivis de près par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou et le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du développement local, Charles Nganfouomo.

Prévu par l'article 228 de la nouvelle Constitution, le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Composé de toutes les forces vives de la nation, le Conseil national de dialogue est placé sous l'autorité du chef de l'Etat.

En effet, lors des discussions en plénière, les élus nationaux se sont interrogés sur la qualité de la personnalité devant présider cet organe, la nature juridique des décisions du conseil, l'opportunité de ce projet de loi à un moment où le pays traverse une situation financière délicate causée par la crise économique et financière, ainsi que le risque de chevauchement de compétences entre la nouvelle institution et le médiateur de la République.

« Le Conseil national de dialogue ne donne que des avis et suggestions au président de la République qui est appelé à en apprécier la pertinence. », a répondu Raymond Mboulou, qui tentait de rassurer un élu de l'opposition qui déplore la «faible représentativité» des membres de l'opposition.

« L'adoption de cette loi organique participe de la mise en application de la nouvelle Constitution », a ajouté le président de la Commission affaires juridiques et administratives de l'Assemblée, le professeur Placide Moudoudou.

La même ambiance est ressentie dans l'hémicycle lors que les députés se sont lancés dans l'examen du deuxième texte relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif des sages et des notabilités. Il s'agit d'un organe placé sous l'autorité du chef de l'Etat et chargé d'émettre des avis sur la gouvernance démocratique, culturelle et sociale de l'Etat et de faire des suggestions pouvant contribuer à une gestion politique conséquente.

Malgré son adoption à l'unanimité ou presque, le projet de loi sur la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des sages a néanmoins suscité une question sur la dénomination des chefferies traditionnelles au Congo, laquelle reste entièrement posée. Le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a promis mettre sur pied une commission d'experts en charge de rétablir les faits historiques, c'est-à-dire confirmer ou infirmer l'existence d'un roi de Mbaya aux côtés des rois Makoko et Loango.

Après l'adoption de cette loi organique, les élus nationaux ont également approuvé à l'unanimité un dernier texte proposé par le ministère de l'Intérieur sur la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales au Congo.