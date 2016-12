Burundi: Au pays, les séquelles psychologiques s'étendent sous le règne de la terreur

D'autant plus que seuls ceux qui en ont les moyens consultent un spécialiste. D'autres sont livrés à eux-mêmes et de nombreux jeunes tombent dans la drogue, a précisé le psychologue.

« J'ai dû quitter la maison où nous vivions avant l'attentat pour une autre, moins chère. Je ne paye pas le loyer, car je n'ai pas de travail. Des amis, des connaissances et quelques anciens collègues de mon mari payent pour moi et les enfants », a-t-elle expliqué.

« Le pays est calme ; nous n'entendons plus de coups de feu dans la capitale », aurait-il dit, selon IWACU English News. « Si nous visitons les centres de détention, nous remarquons que le nombre de personnes arrêtées a fortement baissé, passant de plus de 9 000 en 2015 à environ 6 000 aujourd'hui. En général, il y a une amélioration par rapport à l'année dernière. »

Alors que les défenseurs des droits de l'homme burundais comptent 1 000 personnes tuées et plus de 9 000 détenues depuis avril 2015, le gouvernement maintient que la situation s'améliore. Il a même récemment été soutenu dans ces propos par le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Jean-Baptiste Baribonekeza.

Et la violence est loin d'appartenir au passé. Depuis près de deux ans, le Burundi est déchiré par un nouveau conflit politique au cours duquel des centaines de personnes ont été tuées et des milliers incarcérées et torturées, causant de nouveaux traumatismes à la population.

