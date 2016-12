Casablanca — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, mardi à la préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid (Casablanca), au lancement des travaux d'aménagement de 17 terrains de sport de proximité, réalisés dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour un investissement global de 45 millions de dirhams.

Une nouvelle concrétisation de la politique sociale de proximité prônée par le Souverain, ce programme, qui traduit la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure le sport et la jeunesse, ambitionne le développement des aptitudes sportives des enfants et des jeunes, la lutte contre la délinquance et l'intégration socio-sportive des populations cibles à travers un large accès aux équipements et services de base.

Il vient renforcer les infrastructures sportives au niveau de la préfecture, améliorer les conditions de pratique du sport, promouvoir les activités sportives de quartier, et ainsi favoriser à la fois l'inclusion sociale et l'épanouissement des personnes cibles.

Cet ambitieux programme prévoit l'aménagement de 17 terrains de sport de proximité au niveau de différents quartiers de la préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid, à savoir : Ezzelaka Eddhibia (8 terrains), Al Massira (3 terrains), Lalla Meryem (2 terrains), Pakistan (2 terrains), et El Joulane (2 terrains).

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, a procédé au lancement des travaux d'aménagement des deux terrains de proximité prévus sur le Boulevard El Joulane. Ce projet (5 millions DH) sera réalisé dans un délai de huit mois, et prévoit l'aménagement d'une place publique et de deux terrains de football à gazon synthétique.

A forte valeur ajoutée sociale, ces projets INDH viennent s'ajouter aux multiples actions entreprises par Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, au niveau de la région de Casablanca-Settat, destinées à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, au renforcement des services et infrastructures de base et au développement intégré, équilibré et inclusif de la métropole du Royaume.