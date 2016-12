Maroc: SM le Roi lance les travaux de réaménagement de la corniche d'Ain Diab à Casablanca

Dotés d'une enveloppe budgétaire globale de l'ordre de 820 millions de dirhams, ces projets connaissent des taux de réalisation très avancés. De plus, un des projets inscrits dans le cadre du plan de développement des espaces verts et récréatifs de Casablanca est déjà achevé. Il s'agit du projet de réaménagement du parc archéologique de Sidi Abderrahmane (40 millions DH).

Une telle initiative vient s'ajouter aux différents projets d'aménagement des espaces verts et récréatifs de Casablanca, notamment les projets de réhabilitation et de mise à niveau du parc de la Ligue Arabe, de réaménagement de l'ancien parc zoologique d'Ain Sebaa, d'aménagement paysager et récréatif de la forêt de Bouskoura - Merchich, de traitement paysager de l'autoroute urbaine A3, et de réaménagement des Places Rachidi et Mohammed V- Est.

Cette séquence de 3,5 kilomètres comportera un pôle festif, un pôle balnéaire et un pôle naturel, offrant aux urbains des espaces de détente, des lieux de promenade, de pratiques sportives de plein air, et d'accès direct à la plage, ainsi qu'un magnifique panorama.

