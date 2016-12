Burundi: Le basketball burundais, une discipline en voie de disparition!

Augustin Kararuza, président de la Fédération de basketball du Burundi (FEBABU) se veut rassurant. «La fédération se prépare. Elle organisera un championnat national. Les vainqueurs pourront représenter le Burundi et auront du temps pour bien répondre à la compétition de la zone 5 », éclaire-t-il avant de préciser que la mission première est de développer le basketball burundais. Et de rassurer : « la compétition au niveau des associations des clubs amateurs se poursuit».

Pour Arsène Mfuranzima, le coach de l'équipe Ambassadors fraîchement promue en ligue A, « il n'y a plus de compétition digne de ce nom ». Pour lui, le basketball burundaus s'affaiblit de plus en plus car il y'a peu de volonté au niveau organisationnel. « Il s'observe par conséquent un grand désintéressément de la part des jeunes vis-à-vis du basketball. Ce qui empêche les nouveaux talents de jaillir », conclut le coach.

