Algérie: Le pays soucieux de promouvoir les relations de coopération avec la Mauritanie

Alger — Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a affirmé mardi à Alger que l'Algérie était soucieuse de poursuivre la promotion des relations de coopération avec la Mauritanie "de manière à concrétiser les attentes des deux peuples en termes de développement et de progrés dans la sécurité et la stabilité".

"Sous la conduite judicieuse du président de la République Abdelaziz Bouteflika et son frère le président de la république de Mauritanie, les relations de fraternité et de coopération algéro-mauritaniennes ont atteint un niveau excellent et nous sommes soucieux de poursuivre la promotion de ces relations de manière à concrétiser les aspirations des deux peuples en termes de développement et progrès dans la sécurité et la stabilité", a indiqué M. Sellal dans une allocution à l'ouverture de la 18e session de la haute commission mixte algéro-mauritanienne.

Estimant que les résultats concrétisés jusqu'à présent étaient "positifs et encourageants", M. Sellal a précisé que la présente session "constitue une étape importante pour imprimer une nouvelle dynamique au processus de coopération entre les deux pays et une opportunité pour consacrer la tradition de dialogue et de concertation sur différentes questions d'intérêt commun".

Le Premier ministre a exprimé le souhait que cette réunion contribue à diversifier et à élargir la coopération bilatérale dans les domaines sécuritaire, économique, scientifique, culturel et technique.

Cette démarche passe selon M. Sellal par l'adoption de mesures concrètes, d'accords et de programmes exécutifs pour le renforcement de la coopération sectorielle et la modernisation du cadre juridique afin de pouvoir emboîter le pas aux progrès de notre temps et satisfaire les exigences de la société.