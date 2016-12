Algérie: La coordination sécuritaire et militaire entre le pays et la Mauritanie, un modèle à suivre

Alger — Le premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine a affirmé mardi que la coordination sécuritaire et militaire entre l'Algérie et la Mauritanie est un modèle à suivre pour le renforcement de la sécurité et de la paix dans la région.

Intervenant à l'ouverture des travaux de la 18e session de la haute commission mixte algéro-mauritanienne co-présidée avec le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, M. Ould Hademine a mis en exergue "l'importance de la coopération entre les deux pays face à la criminalité transnationale comme le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue, des phénomènes étrangers à nos sociétés", a-t-il dit.

Le Premier Ministre mauritanien s'est félicité du processus de l'action commune entre les deux pays qui traduit, a-t-il dit "la forte volonté des dirigeants des deux pays à promouvoir davantage les relations bilatérales", et "C'est là l'objectif de cette 18e session", a-t-il ajouté.

Le premier ministre mauritanien a relevé, dans ce cadre, "le haut niveau" de la concertation et de la coordination entre les dirigeants des deux pays pour faire face aux défis internationaux et régionaux actuels.

Soulignant que ceci a permis, de "faire mûrir des positions et des approches convergentes", M. Ould Hademine a cité "la conviction commune à trouver un règlement permanent et rapide à la question palestinienne qui garantit les droits du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant avec El Qods pour capitale".

S'agissant des crises qui secouent nombre de pays Arabes à l'instar de la Syrie, l'Irak et le Yémen, le Premier ministre mauritanien a affirmé l'impératif de "trouver des solutions à même de faire cesser l'effusion du sang et préserver à ces pays leur unité territoriale et concrétiser la cohésion sociale".

Evoquant la situation sécuritaire en Libye, M. Ould Hademine a réitéré la position de son pays que la solution passe par un accord inclusif permettant de préserver l'unité territoriale et la reconstruction du pays.

Au plan maghrébin, M. Ould Hademine a mis l'accent sur la nécessité de la construction de l'édifice Maghrébin, qu'il a qualifié de "choix stratégique urgent".