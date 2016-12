Algérie: Un poste frontalier avec la Mauritanie pour intensifier les échanges commerciaux à l'avenir

Alger — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a fait état de l'ouverture, à l'avenir, d'un poste frontalier avec la Mauritanie pour faciliter le déplacement des personnes et des marchandises et intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays, a indiqué mardi à Alger.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 18e session de la haute commission mixte algéro-mauritanienne, M. Sellal a précisé que du fait du potentiel qu'ils recèlent et des nombreuses opportunités de complémentarité et de partenariat dont ils disposent les deux pays aspirent à élargir leur partenariat et leur coopération.

Des projets structurants sont prévus notamment dans les domaines des technologies de l'information de la communication (TIC), du commerce, de l'agriculture et de la pêche, selon le Premier ministre.

M. Sellal a appelé les chambres du commerce et de l'industrie et les hommes d'affaires à participer aux foires et rencontres économiques bilatérales pour saisir les opportunités de partenariat offertes dans les deux pays.

Pour sa part, le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine a estimé que la présente session offrira l'opportunité d'imprimer davantage de dynamisme et d'efficacité aux relations entre les deux pays, de conforter les réalisations accomplies et d'envisager de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines notamment l'agriculture, la pêche, le commerce, 'industrie et l'énergie.

Il a également considéré que les importants protocoles et accords de coopération conclus en marge de la commission impulseront les relations de coopération entre les deux pays.

Les deux pays comptent signer 16 accords et mémorandums de coopération bilatéraux dans différents domaines dont 4 touchant le volet économique.

Dans le domaine de l'industrie il est prévu de signer le projet de mémorandums d'entente entre l'organisme algérien d'accréditation et l'administration mauritanienne de normalisation et de promotion de la qualité ainsi que deux autres documents similaires dans le domaine de la normalisation et la gestion de la qualité entre l'office national de métrologie légale et la direction de la normalisation et de la promotion de la qualité d'une part et entre cet organisme et l'institut algérien de normalisation.

Dans les domaines des ressources en eau et de l'habitat, les documents à signer consistent en un projet d'accord de coopération pour la création d'une commission technique pour les ressources en eau et un autre portant sur l'habitat, l'urbanisme et la ville.