Algérie: Coopération algéro-mauritanienne - Les résultats enregistrés à ce jour sont "très positifs"

Alger — Le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal a affirmé mardi à Alger que les résultats enregistrés à ce jour en matière de coopération entre l'Algérie et la Mauritanie étaient "très positifs".

Les grandes potentialités disponibles dans les deux pays et les nombreuses opportunités de complémentarité et de partenariat encourageaient les deux gouvernements à concrétiser davantage de réalisations", a indiqué M. Sellal à l'ouverture des travaux de la 18ème session de la haute commission mixte algéro-mauritanienne qu'il co-préside avec son homologue mauritanien, Yahya Ould Hadmine.

M. Sellal a annoncé l'entrée en vigueur des conventions de coopération consulaire et de la non double imposition, en plus des investissements de la compagnie algérienne Sonatrach dans le domaine de l'énergie et d'autres acquis dans le domaine du développement humain.

Les deux parties s'attellent à réaliser des projets structurants notamment dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de la pêche et des technologies de l'information et de la communication (TIC), a rappelé le Premier Ministre.

Elles œuvrent aussi à l'ouverture d'un poste frontalier pour faciliter la circulation des personnes et des biens et intensifier les échanges commerciaux, a-t-il dit.

Le Premier Ministre a invité les chambres de commerce et d'industrie et les hommes d'affaires à participer massivement aux foires et rencontres économiques bilatérales en vue de saisir les opportunités de partenariat offertes.