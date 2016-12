Congo-Brazzaville: Lycée technique 1er mai de Brazzaville - Des latrines modernes pour enseignants et élèves

La double cérémonie de la commémoration des 186 ans de la mort de Simon Bolivar et de la… Plus »

Pour sa part, la directrice de l'enseignement technique, Denise Dibakana, a appelé les usagers de ces latrines à faire preuve de patriotisme et d'hygiène pour maintenir toujours propres ces lieux de santé publique. Elle a mis à profit cette occasion pour saluer l'action de l'AINV et de son président, Rock Akindou.

L'AIVN a indiqué; par ailleurs, que ses services vont s'occuper, pendant six mois, de l'entretien de ces latrines avant qu'elle ne le cède à la direction du lycée. De son côté, le proviseur a assuré qu'à cause de la gratuité des actes scolaires, il n'est pas possible que l'accès aux toilettes soit conditionné par le paiement d'une somme d'argent, si minime soit elle. Il a opté pour la désignation d'un surveillant des latrines.

Finis les tracasseries et l'usage des latrines insalubres pour les enseignants et élèves du lycée technique industriel du 1er mai de Brazzaville, l'association « Amicale internationale nouvelle vision » (AINV) a remis officiellement aux responsables de cet établissement scolaire les clés des latrines modernes construites sur fonds propre.

