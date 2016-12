Congo-Brazzaville: Diplomatie - Trois nouveaux ambassadeurs accrédités au pays

Piotr Jozef Mysliwiec, Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele, et Atef Mustafa Odeh respectivement, ambassadeurs de la République de Pologne, du Royaume de Belgique et de la Palestine ont présenté le 20 décembre les copies figurées de leur lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Jean Claude Gakosso.

Né à Proszowice, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne est ingénieur en Génie chimique, et docteur ès Sciences techniques. Avant d'intégrer la carrière diplomatique en 1993, il a travaillé dans l'industrie.

Le Congo et la Pologne ont établi les relations diplomatiques en décembre 1972. L'ambassade du Congo à Berlin, en Allemagne a juridiction sur la Pologne, tandis que celle de la Pologne à Luanda, en Angola, a juridiction sur le Congo.

La coopération bilatérale a, jusqu'à ce jour, concerné essentiellement le domaine de l'éducation, avec la formation en Pologne de plusieurs étudiants congolais, dans les années 1970-1980.

« Le ministre a exprimé son souhait de voir nos relations bilatérales se dynamiser après quelques années de passivité, et après la relance en 2013-2014, nous espérons renouer nos relations dans tous les domaines surtout économiques. Nous voulons redynamiser notre coopération un peu sur une autre base », a indiqué le diplomate Polonais.

Par ailleurs, l'ambassade de la République de Belgique sera représentée par Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele. Pour des raisons budgétaires, les autorités gouvernementales belges avaient décidé de la fermeture de cette ambassade en 2015. C'est l'ambassade de Belgique à Kinshasa qui a juridiction sur la République du Congo.

Avant sa nomination au Congo, le diplomate belge était ambassadeur, représentant permanent du Royaume de Belgique auprès de l'Organisation des Nations unies à Genève, depuis 2012.

La coopération entre les deux pays est régie par des instruments juridiques dont l'Accord général pour le développement de la coopération économique, scientifique et technique, signé le 27 juillet 1983 à Brazzaville.

Venu également pour présenter les copies figurées des lettres de créance, l'ambassadeur de la Palestine, Atef Mustafa Odeh a indiqué que son pays se dit prêt à investir au Congo.

« Le Congo et la Palestine entretiennent d'excellentes relations depuis 40 ans. Son leader Yasser Arafat, un grand ami du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso avait déjà visité le Congo plusieurs fois. Nous avons la même histoire et la même culture. On a déjà essayé de développer nos relations dans tous les domaines, et la Palestine se dit prête à faire en sorte que le Congo puisse développer les relations avec le monde arabe », a déclaré le diplomate Palestinien.

Il souhaite que dans quatre ou trois mois un ambassadeur avec résidence au Congo soit vite nommé parce que le Congo, a-t-il dit, « est un pays frère avec qui nous voulons développer davantage nos relations ». « Nous allons mobiliser les hommes d'affaires palestiniens pour investir au Congo parce que c'est un pays très riche qui présente beaucoup de potentialités économiques », a-t-il promis.

A l'audience de ce matin, il était accompagné par le Consul Honoraire de l'Etat de la Palestine à Pointe-Noire, Oussama El Banni.