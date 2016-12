Cameroun: Abattoir industriel de Ngaoundéré - La livraison en février 2017

C'est un projet intégrateur pour le Cameroun et la sous-région au vu des enjeux de l'heure dans l'autosuffisance alimentaire. C'est un gisement d'emplois. 250 bœufs peuvent être abattus par jour dans cette infrastructure moderne. A l'occasion de sa récente visite de ce chantier, Dr Taïga expliquait que « l'Adamaoua possède un cheptel bovin estimé à plus de deux millions de têtes. La matière première est disponible. De même, l'Adamaoua se trouve être au carrefour de la partie septentrionale et méridionale du Cameroun ». Ce sont ces raisons et bien d'autres qui justifient la construction de cet équipement à Ngaoundéré. C'est un projet du Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance décidé par le chef de l'Etat.

Deux bonnes nouvelles ont été annoncées aux acteurs de la filière bovine par le ministre de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga, lors de la cérémonie de clôture de la fête de bétail à la place des fêtes de Ngaoundéré. L'abattoir industriel et frigorifique de Ngaoundéré, en construction, sera mis en service en février 2017.

