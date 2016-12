Cameroun: Evénements de Bamenda - Le Mouvement progressiste fustige l'amalgame

Lors du point de presse donné dans les locaux de son parti au quartier Deido ce lundi, 19 décembre 2016, le président du Mouvement progressiste (MP), Jean-Jacques Ekindi, a condamné avec force les événements de Bamenda qui ont débuté fin novembre et atteint un pic de violence le 8 décembre dernier. Dans son propos liminaire, l'ancien député est revenu sur certains actes posés et qui sont de nature à semer le doute et mettre en dérive les valeurs de paix et du vivre-ensemble. Jean-Jacques Ekindi a notamment fustigé l'incitation à la rébellion de certaines personnes, avec un objectif de « sécession violente d'une partie de notre patrie commune », l'incitation au meurtre et à la division des Camerounais.

