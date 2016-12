Congo-Brazzaville: Statistique - Création d'une plate-forme pour aider à la production des meilleures données

La double cérémonie de la commémoration des 186 ans de la mort de Simon Bolivar et de la… Plus »

« Pour la première fois, la société civile et surtout des jeunes qualifiés s'intéressent à la statistique. Ce que vous êtes en train de faire est une initiation au corporatisme, la corporation des statisticiens congolais », a déclaré Rufin Bitounga, invitant ces interlocuteurs à s'impliquer au prochain recensement général de la population et de l'habitat prévu pour 2017.

En tant que membres d'une association socio-culturelle à caractère scientifique et acteurs de la société civile, les membres de la SCS ont à cette occasion lancé un appel aux autorités publiques en charge de la statistique afin qu'elles les associent dans les instances de prise de décisions. Il revient aux partenaires et parrains intéressés par la discipline de les appuyer

La plate-forme a vu le jour grâce au soutien de certaines autorités, en témoigne Rufin Bitounga, conseiller à la présidence. « L'idée qui a abouti à la création de ce cadre d'échanges et de partages, est également de mutualiser des forces autour de la statistique ; en faire sa promotion et sa valorisation comme un outil efficace d'aide à la prise de décision », a par ailleurs complété Patrice Venant Kombo, secrétaire général de la SCS.

La vocation de la nouvelle plate-forme apolitique et à but non lucratif, d'après sa présidente, Prêche Ewek Assounga, est de promouvoir le métier de la statistique ; renforcer les capacités de ses membres par des formations continues ; renforcer la solidarité entre les statisticiens ; faciliter les échanges entre les cadres statisticiens et ceux des autres domaines ; collaborer avec les institutions nationales et internationales œuvrant dans ce secteur.

