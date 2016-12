Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Le PDCE connait un problème de financement

Le Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE), signé entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale en 2013, risquerait de retarder la mise en œuvre des activités du projet prévue pour un mandat de cinq ans

Le retard du fonctionnement de ce projet est dû au gouvernement congolais qui n'a versé qu'une seule tranche de fonds en contrepartie de près de 3 milliards FCFA depuis le 30 octobre 2014, date de la mise en vigueur du projet, a expliqué le coordonnateur du PDCE, Auxence Léonard Okombi lors de la première réunion du comité de pilotage du projet tenue le 20 décembre, dans la salle de conférences du ministère des Affaires étrangères.

Le coût global du projet s'élève à 16 milliards FCFA, dont 11 millions pour la contribution de la partie congolaise et cinq millions pour la Banque mondiale.

Le coordonnateur a déclaré : « sur cinq échéances prévues dans l'accord de financement, le gouvernement n'a versé qu'une seule tranche. S'il n'y a pas de fonds de contrepartie disponible les contrats avec les nouveaux prestataires ne seront pas exécutés en 2017 ».

Il poursuit que le projet a rencontré des contraintes dans sa mise en œuvre. Parmi celles-ci, figurent, le retard dans le démarrage du projet ; la limitation des prestataires de formation et des maîtres artisans ; la limitation des capacités d'accueil des stagiaires dans les entreprises ; le manque d'appui pour assurer l'accompagnement des jeunes ; la non prise en charge de l'équipe des fonctionnaires du projet ; le changement de trois coordonnateurs du projet en ce laps de temps; etc.

Auxence Léonard Okombi a émis le souhait au gouvernement de financer les fonds pour la mise en œuvre de la totalité des nouveaux contrats pour les deux composantes.

A la Banque mondiale, il a demandé des fonds additionnels aux ministères du Plan et des Finances, une allocation budgétaire séparée du projet permettant le paiement des primes aux fonctionnaires travaillant sur le projet.

Notons que la réunion du comité de pilotage du projet a été ouverte par le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Jean Ngakosso.

Il a expliqué que ce comité a été mis en place pour l'atteinte des objectifs fixés. Il a pour mission d'approuver le plan de travail et le budget annuel du projet avant leur transmission à la Banque mondiale. « Les membres du comité sont les administrateurs du projet. A ce titre, ils doivent identifier les maux qui peuvent entraver la bonne marche du projet et d'en esquisser les meilleures pistes de solutions », a conclu le directeur de cabinet.

Le PDCE a pour objectif de promouvoir l'acquisition et le renforcement des compétences dans l'emploi et l'entrepreneuriat pour 15.000 jeunes vulnérables vivant en zones urbaines de Brazzaville et de Pointe-Noire.

La première vague de formation a concerné 1.490 apprenants répartis dans différents ateliers. La formation est basée sur les filières comme la menuiserie ; l'électricité ; la soudure ; la mécanique auto ; gouvernance de maison ; la transformation agroalimentaire ; la coiffure ; la pâtisserie ; la plomberie et bien d'autres.