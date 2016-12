Congo-Brazzaville: Vie syndicale - La première assemblée extraordinaire du SCC a vécu

Cette assemblée du Syndicat des commerçants du Congo (SCC) a eu lieu, le 19 décembre, dans la ville océane sur le thème «La crise économique, quel comportement vis-à- vis de la parafiscalité ?».

Ongagna Ulriche Dordin, Nyapa Charles, Mbouyi Tchibangou Many Abdoul Malik, respectivement président du bureau exécutif interdépartemental Pointe-Noire/Kouilou du SCC, représentant du directeur départemental du Travail et secrétaire général de la SCC dans ces départements, les autres membres du syndicat et les invités ont participé à la cérémonie. En plus du thème principal, divers sous-thèmes ont été développés pendant ces assises, notamment La crise économique au Congo, La parafiscalité, quelle attitude adopter face à cette crise et à la parafiscalité ?

Ouvrant les travaux de cette rencontre, Ongagna Ulriche Dordin a déploré le comportement véreux de certains fonctionnaires issus de quelques administrations publiques des départements de Pointe-Noire et du Kouilou. «Il est nécessaire que nous soyons unis en vue de combattre ensemble la crise économique actuelle. Ainsi, depuis toujours, Pointe-Noire est convoitée par certains agents et administrateurs véreux de l'État. Ces derniers cherchent par tous les moyens à piller et dépouiller les commerçants de cette ville. Conformément à la position géographique de cette ville, certains de ces fonctionnaires exigent et soumettent aux commerçants de nombreux et divers contrôles abusifs qui les ruinent, occasionnant ainsi l'augmentation du prix du panier de la ménagère. Ces fonctionnaires véreux profiteraient de la naïveté de certains commerçants pour exiger à ces derniers le paiement parfois des taxes dépassées», a-t-il déclaré.

Cependant, les participants ont dénoncé certaines administrations publiques à Pointe-Noire et au Kouilou qui exigent aux commerçants le paiement de quelques taxes jugées illégales, notamment la direction départementale du Commerce, les services de la police administrative, le Centre de formalité des entreprises (CFE). «Ensemble nous allons regarder comment voir cette situation sur des contrôles administratives abusifs et illégaux afin de pallier cette situation. Le paiement par exemple au CFE d'un montant de 50.000 F CFA exigé aux commerçants en vue du prolongement du magasin est illégale. Cette taxe est gratuite et devrait être normalement payée à la direction départementale du Commerce. Il y a aussi d'autres taxes illégales comme le paiement des honoraires postes scanning pour les commerçants importateurs, le paiement du droit de parking à la société Sadi par des commerçants qui viennent retirer des marchandises au port de Pointe-Noire et les transportent par route à Dolisie ou à Brazzaville à l'aide des camions privés, les différentes taxes, le paiement abusif de certaines taxes des conteneurs contraint aux droits des douanes perçus par les douaniers au port et autres », ont-ils déploré.

Notons que le bureau exécutif interdépartemental de la SCC a été mis en place après la dissolution de celui de 2012 à travers une élection à main levée sous l'égide du bureau exécutif national le 22 août 2016 pour un mandat de six mois.