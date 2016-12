Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - MTN speed show a organisé un grand concert au rond-point de la République

À l'occasion du lancement officiel de la 4G, connectivité Internet à très haut débit, dans la ville océane, la société de téléphonie mobile MTN a organisé le 17 novembre, en partenariat avec la chaîne de télévision Yakala TV, un grand concert dénommé MTN speed show qui a réuni les artistes du Congo, du Mali et du Togo au rond-point de la République.

C'est une ambiance de fête qui a régné au rond-point de la République. Malgré la menace de la pluie, les Pontenégrins ont été présents à ce grand rendez-vous qui a connu la participation d'Iba One du Mali, Kollins du Togo et des artistes congolais, notamment Trésor Mvoula, Sonia Bled, Teddy Benzo, Mixstone, Varon De Komodo, Mocristo. Le concert a été précédé d'une conférence de presse qui a eu lieu le 16 novembre en présence des artistes en vue d'informer sur la 4G, technologie de quatrième génération mobile à connectivité Internet à très haut débit, et sur le partenariat MTN-Yakala TV pour la promotion par Internet de la musique congolaise et africaine.

Grâce à la 4G, cette chaîne qui œuvre pour la promotion et la commercialisation de la musique congolaise sur Internet va ainsi s'élargir au niveau de l'Afrique centrale et de toute la région d'Afrique pour mieux servir les internautes congolais. Avec l'amélioration de la connexion et la vitesse qu'offre la 4G, les Congolais vont accéder plus rapidement aux téléchargements des œuvres des artistes.

La 4G, qui est déjà fonctionnelle, va permettre la diffusion des produits des artistes sur 124 plates-formes et donner la possibilité d'écouter la radio partout dans le pays, a indiqué Franck Mahouel, promoteur d'Akalya, structure de promotion, distribution et vente des produits musicaux dont fait partie Yakala TV. Il a, par ailleurs, précisé : « Les artistes auront accès individuellement à leurs statistiques sur le site de Yakala TV. La 4G leur permettra de bénéficier d'un meilleur suivi des fans, de mieux vendre leurs produits sur Internet et aussi de mieux gérer leur carrière.»

Donnant les conditions d'utilisation de la 4G, Laeticia Ngouinda, du service marketing de MTN Pointe-Noire, a informé qu'il faut avoir une sim 4G de MTN dont les prix vont de 125 FCFA à 120.000 FCFA, avoir un téléphone compatible à la 4G et disposer d'un modem MTN wifi. Le concert a été salué par les artistes qui ont eu une occasion d'échanger entre eux. Ceux-ci ont estimé qu'outre la promotion et la vente de leurs produits, l'amélioration de la connexion Internet leur donnera plus de possibilité de réaliser des projets communs, des futurings et de consolider leurs relations.