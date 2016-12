Cote d'Ivoire: Législatives ivoiriennes - Le RHDP obtient la majorité absolue

Le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N'Guessan accuse quant à lui une sévère déconvenue. Parti avec 187 candidats dans tout le pays, il ne remporte que trois sièges, dont celui de Bongouanou pour Affi N'Guessan. Cette douche froide pour le parti socialiste sera longuement analysée et soupesée dans les QG du parti de Laurent Gbagbo, aujourd'hui divisé entre la ligne Affi N'Guessan et celle d'Aboudramane Sangaré. Ce dernier doit sans doute observer ces résultats avec un certain intérêt.

Avec six députés au lieu des huit nécessaires, l'UDPCI (Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire), qui avait refusé la coalition majoritaire RHDP, ne pourra pas constituer seul un groupe parlementaire. Il en est de même pour l'UPCI (Union pour la Côte d'Ivoire) de Gnamien Konan qui n'a que trois députés.

