Gabon: L'UE va-t-elle parvenir à une résolution pour un nouveau décompte?

Au Gabon, Jean Ping a officiellement lancé, ce lundi, son dialogue politique dont le but est de peaufiner sa… Plus »

La proposition de résolution pointe un processus électoral non transparent aux résultats douteux. Et demande un nouveau décompte des voix qui comprend, selon la délégation de l'Union européenne, une comparaison des procès-verbaux de la Cénap, la Commission électorale, et de l'opposition pour la province du Haut-Ogooué.

