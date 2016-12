Madagascar: Toliara-Durban - Une autoroute nautique reliant les deux ports

Et un comité de pilotage composant les représentants des ministères concernés ainsi que des techniciens en la matière, sera mis en place pour la mise en œuvre de ce grand projet présidentiel. Des travaux de consultation entre les Chambres de Commerce et d'Industrie des pays touchés par cette autoroute nautique seront également en vue afin d'identifier les opportunités d'affaires contribuant au développement des échanges commerciaux Sud-Sud », a expliqué le Cl Zipa Jean Hubert, le DG de l'APMF.

En effet, « une autoroute nautique reliant les ports de Toliara et de Durban en Afrique du Sud ainsi qu'avec les ports de Kenya et de Mozambique sera construite », a annoncé hier le ministre des Transports, Benjamina Ramanantsoa, lors de la signature d'un mémorandum d'entente entre le directeur général de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF) et le représentant de Free Port Group en Afrique du Sud, Derek Arlow. Ainsi, Free Port Group assurera la logistique en engageant un ferry qui fera la liaison maritime entre ces ports, et ce, une fois par semaine. En attendant, « les travaux d'extension du port de Toliara démarreront l'an prochain après la réalisation des études de faisabilité.

