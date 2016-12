Afrique de l'Ouest: Le Groupe des cinq Etats du Sahel, le G5 commémore le 3ème anniversaire de sa création

Le secrétariat permanent du Groupe des cinq Etats du Sahel, le G5, a organisé lundi, à Nouakchott, une rencontre avec les partenaires du Groupe, couronnée par la tenue d'une conférence de presse, consacrée à la présentation des principales réalisations accomplies depuis sa création, dans les domaines de la sécurité et du développement.

Le secrétaire permanent du G5, composé de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Niger, M. Najem El Hadj Mohamed a inscrit cette rencontre, dans le cadre des échanges et des concertations entre le Groupe et ses partenaires.

Il a exprimé, également, ses remerciements pour le gouvernement et le peuple mauritanien, en particulier pour le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz; le premier Président de ce Groupe, pour ses efforts pour le continent africain, de manière générale, et pour les cinq Etats du Sahel, en particulier.

Le Groupe créé dans des conditions difficiles pour les Etats membres, dans les domaines de la sécurité et le développement, en raison de la sécheresse et du terrorisme, dispose aujourd'hui, selon le secrétaire permanent, de tous les fondements du succès, du fait de ses sièges, de ses fortes relations avec les partenaires et les organisations internationales.

Le G5 a décidé, également, d'unifier ses efforts face à ces contraintes, notamment en mettant en place une stratégie comprenant 100 projets dans les domaines précités dont la majorité porte sur la bonne gouvernance, a-t-il ajouté.

Il a évoqué, par ailleurs, les propositions relatives à la création d'une force commune, d'un centre d'analyses et d'alerte, des forces d'intervention rapide dans les corps de la gendarmerie des Etats membres.

Abordant le volet investissement, il a cité des projets dans les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique, une société de l'aviation et une voie ferrée reliant les Etats du Groupe et stimulatrice de la locomotive de développement, basée sur la corrélation entre le développement et la sécurité.

L'expert militaire et sécuritaire du G5, M. Mohamed Znagui Ould Sid'Ahmed Ely a rappelé l'exécution au cours de l'année actuelle de 16 opérations communes dans les zones frontalières, d'échange des informations, de développement et de renforcement des moyens des forces armées et de sécurité, en plus de la création de la faculté de défense Mohamed Ben Zayed, basé à Nouakchott.

Le G5 a pu construire des casernes et des aéroports militaires, offrir de l'eau dans des zones éloignées pour contribuer à l'élargissement du cercle de déploiement des forces armées et de sécurité des Etats membres, a-t-il poursuivi.

La situation sécuritaire dans l'espace du Groupe n'est pas encore maximale, a-t-il dit, soulignant toutefois, que les attaques terroristes ont commencé à regresser depuis la création du G5, malgré des opérations terroristes limitées, ne comprenant pas des enlèvements d'otages et l'occupation de zones dont les auteurs comptaient créer un Etat terroriste intègre au sein de cet espace.

L'expert au secrétariat permanent du G5 Mikhailo Sidibé, a rappelé dans son intervention, la décision des Nations Unies de coopérer avec le Groupe, afin de renforcer la prévention de lutter contre l'extrémisme et d'assurer la sécurité et le développement aux peuples de la sous région.

Les Nations Unies comptent renforcer leur partenariat avec le G5, devenu un véritable acteur dans les domaines de la sécurité et du développement dans la région, à travers son bureau en Afrique de l'Ouest a-t-il ajouté.

L'ambassadeur chef de l'Union Européenne, SEM José Antonio Sabadell a évoqué l'appui politique apporté au G5, axé sur le développement et la sécurité, comme facteurs indissociables, précisant que l'Union a pris part à toutes les rencontres du Groupe.

Il affirmé, par ailleurs, que l'Union Européenne apporte un appui direct au G5, à travers les experts, aux forces armées et de sécurité, notamment dans les zones frontalières en plus de l'approbation de l'Union d'un financement de 50 millions euros au profit du Groupe, actuellement en vigueur.