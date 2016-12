Mauritanie: Les premiers ministres mauritanien et algérien président l'ouverture des travaux de la 18eme session de la haute commission mixte de coopération

document

Les travaux de la 18eme session de la Haute commission mixte de coopération mauritano-algérienne ont démarré, mardi matin à Alger, sous la présidence du Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine et de son homologue algérien, M. Abdel Maleck Selal.

La commission discutera dans l'actuelle session des sujets relatifs à la coopération entre les deux pays dans les domaines de la justice, des affaires islamiques, de la santé, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du commerce, de l'habitat, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et autres.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, le Premier ministre a insisté sur la profondeur des relations existant entre les deux pays frères et la volonté de la Mauritanie et de l'Algérie de renforcer et développer la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux peuples frères.

Voici une traduction intégrale du discours du Premier ministre:

" Au nom d'Allah Le Miséricordieux, Le Clément,

M. le Premier ministre de la République Algérienne Démocratique et Populaire et cher frère Abdel Maleck Selal,

MM. les ministres,

MM. les ambassadeurs,

Mesdames et Messieurs,

Il m'est tout d'abord agréable de vous exprimer, en mon nom personnel et au nom de la délégation qui m'accompagne les sentiments de bonheur que nous ressentons à l'occasion de notre présence aujourd'hui dans votre belle et hospitalière capitale si authentique qui raconte l'histoire d'une grande Nation qui a su illustrer les plus glorieux actes d'héroisme pour déjouer les plans odieux du colonialisme et les desseins honteux qu'ils portent pour dénaturer la personnalité nationale et effacer les fondements de l'identité.

Cette voie emprunte de l'esprit d'authenticité et et de fierté est un processus dont les lumineux repères nous ont été tracés par nos générations successives, tissant ainsi des liens solides entre nos deux peuples frères appuyés en cela par l'histoire, la religion et la langue.

C'est de cela que découle la forte volonté des dirigeants des deux pays frères, Son Excellene le Président Mohamed Ould Abdel Aziz et son Excellence le Président Abdel Aziz Bouteflika pour impulser la coopération entre nous au plus haut degré.

C'est dans ce cadre que se tient la 18eme session de la Haute Commission mixte de coopération que j'ai l'honneur de présider avec vous, aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre.

Nous voulons que cette session fonde à une plus grande dynamique et à une plus grande efficacité dans nos relations privilégiées, renforçant ainsi nos acquis, valorisant les opportunités offertes à nous aujourd'hui et explorant les perspectives d'avenir prometteuses dans les différents domaines.

La coopération fructueuse existant entre nos deux pays frères n'a laissé aucun domaine important sans y laisser une trace visible à l'oeil. Les signes de cet enrichissement sont perceptibles dans différents domaines comme l'économie, l'énergie, la justice, l'enseignement, la formation, l'agriculture, la santé et la sécurité.

Nous sommes appelés aujourd'hui à consolider les réalisations accomplies à tous ces niveaux, à les diversifier et à leur donner une nouvelle ampleur, conformément aux aspirations de nos deux peuples frères, à nos intérêts communs et en cohésion avec les relations privilégiées qui existent entre nos deux dirigeants.

Alors que nous continuons dans cette direction, nous devons garder à l'esprit que toute étape que nous franchissons au plan bilatéral est une pierre que nous posons dans l'édifice de notre grand Maghreb Arabe intégré et complémentaire auquel aspirent tous nos peuples en tant que choix stratégique urgent.

M. le Premier ministre,

Notre rencontre aujourd'hui est aussi l'un des maillons de concertation et de coordination continuelles existant entre nos deux dirigeants sur les défis et les questions régionales et internationales actuelles.

Cette heureuse tradition nous a permis de contribuer à faire murir des positions et approches sur de nombreuses questions importantes.

Nous enregistrons, à ce propos, notre conviction commune quant à la nécessité de trouver une solution juste et durable à la question palestinienne, notre première cause, garantissant au peuple palestinien ses droits légitimes à créer son Etat indépendant avec pour capitale El Qods Echerif.

A propos des crises qui secouent certains pays arabes, comme la Syrie, l'Irak et le Yemen, nous insistons sur la nécessité de leur trouver rapidement des solutions globales préservant le sang ainsi que l'unité territoriale des pays concernés et ramenant la cohésion entre leurs composantes.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre appui à la dernière initiative africaine qui a abouti au sommet des pays voisins de la Libye tenu au mois dernier à Addis Abeba avec la participation de notre pays et de l'Algérie, avec l'espoir de voir les frères en Libye parvenir à un consensus global, sans exclusion, préservant l'unité territoriale de ce pays, jetant les bases de la stabilité et donnant le démarrage à la reconstruction.

S'agissant des menaces transfrontalières, à leur tête le terrorisme, le crime organisé et le trafic des drogues et des armes et les autres phénomènes étrangers à nos sociétés et à nos valeurs basées la modération de l'Islam, sa tolérance et son ouverture, la coordination sécuritaire et militaires existant entre nos deux pays et les résultats concrets auquel elle est parvenue ont constitué un exemple à suivre dans le domaine de la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région.

M. le premier ministre,

Le riche et ambitieux programme qui a été adopté par le comité de suivi et les experts au cours des travaux de cette session est de nature à permettre la réalisation de ce auquel nous aspirons à savoir le renforcement et la consolidation de nos relations bilatérales à travers la signature de nombreux accords, mémorandums et programmes exécutifs dans des domaines importants comme la justice, l'intérieur, la fonction publique, le commerce, l'industrie, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur.

Je saisis cette occasion pour présenter des remerciements mérités au comité de suivi et au groupe des experts pour le travail préparatoire gigantesque qu'ils ont mené et je les exhorte à préserver l'esprit de volonté et de perséverance dont ils ont fait preuve pour permettre l'exécution et le suivi de ce qui sera décidé.

Permettez moi enfin, Monsieur le Premier ministre, de vous exprimer ma sincère gratitude et mes rerlmerciements pour l'accueil fraternel et chaleureux, pour l'attention particulière et pour l'hospitalité arabe authentique dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée dans votre belle capitale ainsi que pour les conditions et les moyens mobilisés pour assurer le succès de cette rencontre.

Wassalamou Aleikoum Warahmetou Lahi Teala Weberakatouhou"

A son tour, le Premier ministre algérien, M. Abdel Maleck Selal a indiqué que les relations fraternelles de coopération existant entre la Mauritanie et l'Algérie ont atteint un niveau privilégié et que les deux pays sont déterminés à les hisser à un degré élevé conformément aux aspirations des deux pays à davantage de progrès et de prospérité dans un climat de sécurité et de stabilité.

Il a ajouté en disant: " nul doute que cette session constitue une étape importante pour donner une nouvelle impulsion au processus de coopération entre les deux pays dans les différents domaines et une occasion pour consacrer la tradition de concertation sur les différentes questions d'intérêt commun".

Il a émis l'espoir de voir cette réunion contribuer à diversifier et élargir la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie dans les domaines sécuritaire, économique, scientifique, culturel et technique, et ce par des mesures concrêtes pouvant être exécutées, des accords et des programmes exécutoires pour renforcer la coopération sectorielle, actualiser le cadre juridique et accompagner les évolutions de l'époque et les exigences de la société dans chacun des deux pays.

Il a ajouté que ce qui a été réalisé jusqu'à présent est positif et encourageant. En effet, a-t-il dit nous enregistrons l'entrée en exécution de plusieurs accords de coopération.