Togo: Le Premier ministre en chef de chantier

Le chef du gouvernement a effectué un second stop sur la voie Lomé-Vogan-Anfoin où il a été accueilli par le directeur général de l'entreprise chinoise 'China Road and Bridge Corporation', nouveau bénéficiaire du chantier après les déboires rencontrés avec une autre société de TP qui n'a pas été en mesure d'achever les travaux dans les délais.

Les travaux portent sur le décapage et le nettoyage d'une zone de 44 ha, la création d'un lac de 26 ha par dragage d'environ 800 000 m³ de sable lagunaire, la construction de 4,8 km de grands canaux de collecte des eaux pluviales et de décharge vers l'océan et la construction de 28,5 km de réseaux d'assainissement dans les quartiers périphériques, lesquels seront raccordés aux canaux de collecte.

Les entreprises EIFFAGE et GER sont chargés des travaux et seront en mesure d'assurer la livraison en juin 2018.

