Cote d'Ivoire: Ban Ki-moon salue des élections législatives réussies

« Le Secrétaire général salue les immenses progrès réalisés en Côte d'ivoire avec la conclusion de l'élection présidentielle libre et transparente au mois d'octobre 2015 et le référendum constitutionnel en octobre 2016 », a rappelé son porte-parole. «

M. Ban s'est également félicité du rôle positif des équipes nationales et internationales d"observateurs électoraux, ainsi que de l'engagement de la société civile ivoirienne qui a contribué à « renforcer la transparence et la crédibilité de ces élections ».

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a félicité mardi soir le gouvernement de Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour les élections législatives pacifiques et inclusives du dimanche 18 décembre.

