Ile Maurice: Didier Noël - «Il faut créer un label rhum de Maurice»

«Il faut créer un label rhum de Maurice et donner de la valeur à cette appellation... Dans beaucoup de pays caribéens producteurs de rhums, le tourisme et l'industrie du rhum vont de pair ; c'est une synergie. Le rhum est un beau produit qui contribue à vendre des destinations de rêve... », soutient Didier Noël, l'Export Manager de Grays.

Les médailles obtenues récompensent le savoir-faire de la compagnie, notamment à travers la marque New Grove, un rhum local authentique qui a su se faire un nom sur le marché international. Grays est un acteur du marché mondial du rhum depuis 15 ans et, pour le vrac, est déjà au maximum de sa capacité de production de six millions de litres.

Après une longue phase de prospection, Grays Inc. s'apprête à se tourner vers de nouveaux marchés pour l'exportation du rhum. La compagnie lancera début 2017 une nouvelle marque, en adoptant un profil aromatique différent des rhums New Grove déjà bien connus. Cette marque a été élaborée pour plaire à une nouvelle clientèle.

