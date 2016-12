Ile Maurice: Parlement - Shakeel Mohamed expulsé, walk-out du PTr

La tension est montée d'un cran au Parlement, mercredi 21 décembre. Le député Shakeel Mohamed a été expulsé par la Speaker, Maya Hanoomanjee. Ce qui a entraîné un walk-out des membres du Parti travailliste. C'était lors des débats sur le Sports Bill.

Shakeel Mohamed a indiqué que depuis 2015 il a pour habitude de consulter le Chief Whip, Mahen Jhugroo pour qu'il figure sur la liste des orateurs. Toutefois, Maya Hanoomanjee a réfuté en affirmant que ce dernier et le whip de l'opposition doivent être consultés au préalable.

La Speaker a également ajouté n'avoir reçu aucune correspondance officielle, à ce jour, concernant le whip de l'opposition. «It is unreasonable to change procedure mostly if there is no opposition whip», a, pour sa part, fait ressortir Xavier-Luc Duval. Ce dernier a précisé que le whip de l'opposition n'a pas encore été désigné.

Les rouges tiendront une conférence de presse incessemment.