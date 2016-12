Cote d'Ivoire: Victoire du Rhdp, naufrage du FPI aux lesgislatives

Il devra désormais compter avec l'opposition et même avec les indépendants qui pourraient, au regard de leur nombre, se constituer en groupe parlementaire. Quoi qu'il en soit, les débats à l'hémicycle ne seront plus menés comme dans un zoo où tous les animaux chantent la gloire du lion.

Parmi eux, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Mabri Toikeuse et Gnamien Konan, ex-ministre de l'Habitat. En attendant que les résultats définitifs soient proclamés, l'on peut d'ores et déjà être sûr d'une chose : la prochaine Assemblée nationale ivoirienne ne sera pas monocolore.

Mais on note tout de même quelques avaries pour le navire d'Henri Konan Bédié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) dont certains candidats et pas des moindre, ont été battus à plate couture par des indépendants qui font une percée fulgurante avec 75 sièges.

Quarante-huit heures après le vote des Ivoiriens pour l'élection des 255 députés, la lagune a parlé. Naufrage du Front populaire ivoirien tendance Pascal Affi Nguessan qui n'obtient que trois sièges et victoire du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) qui se taille la part du lion, avec plus de 160 sièges.

