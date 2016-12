Cote d'Ivoire: Et Vlan ! - On fait quoi maintenant ?

Nos partis ne nous ont pas choisis, nous sommes fâchés et nous sommes allés en indépendants, nous avons même été sanctionnés mais nous avons gagné, prouvant ainsi que nos partis se sont trompés.

On fait quoi maintenant ? Nous autres avons été choisis et choyés par nos partis, mais nous avons perdu et avec nous le groupe. On fait quoi maintenant ?

Nous n'avons pas été choisis et nous nous sommes entêtés à défier et à faire perdre nos partis, mais nous avons perdu. On fait quoi maintenant?

Nous sommes ministres ou hauts cadres, nous avons été choisis, pour nous et à cause de nous, on a écarté les autres, mais nous avons perdu et fait perdre le groupe. On fait quoi maintenant? Le peuple nous regarde.