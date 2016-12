Ile Maurice: Apollo Bramwell - CIEL à la barre le 1er janvier

Seewoosing Dayal, plus connu comme Ashish Dayal, se retrouve de nouveau sous les verrous. L'Anti-Drug and Smuggling Unit… Plus »

L'Asset Purchase Agreement devrait d'ici là être finalisé et signé le 23 décembre. Le lease agreement devrait aussi être signé incessamment. Selon cet accord, Ciel a l'option d'acquérir les murs de l'hôpital. C'est du moins la réplique du ministre des Finances, Pravind Jugnauth, au député du Mouvement patriotique, Alan Ganoo. De nouveaux contrats non moins favorables seront proposés aux employés.

