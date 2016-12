Mais ces nouvelles Antigone qui se disent «imparfaites» comme tout être humain, et qui veulent être considérées comme des personnes et pas comme des espèces en voie de disparition, ne se tairont pas. Elles continueront à lever leurs plumes face au monde.

Pour dire ce qu'elles ont envie de dire, elles choisissent la langue qui est en accord avec elles-mêmes, tout en sachant que la langue est un enjeu de pouvoir. Elles sont parfois jugées «émotionnelles», comme si l'émotion est un défaut, et harcelées sur les réseaux sociaux ou physiquement menacées, parce qu'elles évoquent la question du corps et des droits individuels.

Sophie Bessis, qui représente une autre génération d'intellectuels tunisiens, a une expérience de 30 ans dans l'écriture et parle de son départ en France et de l'exil comme une façon pour elle, en tant que femme, de s'emparer du monde.

D'ailleurs, elles s'identifient facilement à Antigone, ce personnage universel et intemporel créé dans la Grèce du Ve siècle. Nil Deniz, actrice culturelle de l'association «Sublimes portes», s'en est inspiré pour un programme intitulé «Les nouvelles Antigone» qui réunit bloggeuses, écrivaines, activistes et artistes de la Méditerrané et qui comporte deux concerts, deux tables rondes et des workshops de Djing.

