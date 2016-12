Ile Maurice: Fratricide allégué - Un témoin se rétracte en cour

Elle était l'un des témoins appelés à la barre, en cour de Flacq. Cela dans le cadre du meurtre de Beejendra Lutchmun, à Ernest-Florent, Flacq, il y a trois ans. Mais cette mineure est revenue sur sa version des faits, la semaine dernière, lors de l'enquête préliminaire en cour de Flacq. Alors que, dans sa première version des faits, elle avait affirmé à la police avoir vu que la victime était blessée et baignait dans une mare de sang.

«J'avais 13 ans à l'époque et on m'avait demandé de dire certaines choses lors de l'enquête. Mais aujourd'hui, je peux confirmer que je n'ai pas assisté à la scène lorsque la victime était blessée», a-t-elle affirmé. À la demande de la magistrate Meenakshi Bhogun, elle a indiqué que c'était Rajkumari Lutchmun, la femme de la victime, qui lui avait demandé de dire cela.

La mineure, qui a un lien de parenté avec les accusés et la victime en plus d'en être la voisine, a également indiqué que le jour du drame, le 28 novembre 2013, à Gandhi Road, Ernest Florent, elle avait entendu des bruits mais ne s'était pas rendue sur les lieux pour voir ce qui s'était passé. Me Rama Valayden, assisté de Me Neelkanth Dulloo, a demandé qu'une enquête soit initiée pour faire la lumière sur ce qu'a été dit dans sa déposition.

Par ailleurs, Rajkumari Lutchmun a, elle, lors d'une audience précédente, impliqué Rajmohun Lutchmun, 56 ans, le frère de la victime, sa femme Rajwantee, 51 ans et leur fils Rajiv dans l'assassinat de son mari. Selon elle, ces derniers, qui habitent dans la même rue, ont traîné Beejendra Lutchmun dans leur maison, avant de le torturer et de l'agresser sauvagement à coups de sabre et de barres de fer.

Une fois à l'extérieur de sa maison, elle allègue que son beau- frère a également tenté de l'agresser avec une boîte à lettres mais elle a pu esquiver. «J'ai vu les trois accusés traîner mon mari en l'emmenant chez eux car la porte était ouverte. Mon mari, qui était dans une posture allongée, s'était déjà évanoui. Il a reçu plusieurs coups à l'estomac», a-t-elle expliqué. Elle soutient aussi que l'un des accusés a lancé un pot de fleurs sur la tête de la victime avant l'arrivée de la police.

Après avoir reçu des soins à la maison, Beejendra Lutchmun a été transporté à l'hôpital SSRN. Il a subi deux interventions chirurgicales à l'hôpital Jeetoo mais n'a pas survécu.

Cette agression mortelle aurait pour toile de fond une affaire de sorcellerie. L'enquête préliminaire se poursuivra le 1er mars 2017.