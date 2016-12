Ce multirécidiviste a dû fournir deux cautions de Rs 100 000 et Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 250 000. Cela, après que ses deux hommes de loi, Mes Yousuf Mohamed Senior Counsel (SC) et Nadeem Hyderkhan, ont présenté une motion pour sa remise en liberté le 19 décembre.

Sheik Mohamad Parvez Fatahmamode, un marchand ambulant, répondait d'une accusation provisoire de «larceny night breaking» dans le cadre du vol de Rs 4 180 800 à Shenan Tower à la rue Louis Pasteur, à Port-Louis.

Lors des débats de la motion de remise en liberté, l'inspecteur Sreelochun, de la Criminal Investigation Division (CID) du Nord, y avait objecté avançant que l'enquête n'est pas encore bouclée. «L'enquête prendra au minimum un mois pour être complétée. Cela a pris du temps étant donné que d'autres arrestations ont eu lieu dans cette affaire», explique-t-il.

Contre-interrogé par Yousuf Mohamed SC, l'inspecteur soutient qu'il avait eu des informations du Police Constable Hans Beeharry, ce qui lui a permis d'arrêter trois autres coaccusés. «Un revolver avait été retrouvé chez l'un des coaccusés. Toutefois, aucune trace de la somme d'argent», ajoute-t-il. Par ailleurs, il a déclaré que deux des coaccusés ont été relâchés après avoir nié être impliqués dans ce vol. Il confirme qu'il n'y a eu aucune ingérence après leur remise en liberté.

Or, le parquet a fait ressortir que ce marchand ambulant a été condamné à neuf reprises pour des charges similaires et l'inspecteur devait répondre qu'à travers lui, il a aidé la police à retrouver un revolver de calibre 7.65. Quant à Me Yousuf Mohamed, assisté de Me Nadeem Hyderkhan, il a soutenu qu'il est clair qu'il n'y a aucune preuve contre leur client dans le cadre de ce vol.

L'accusé n'est pas à son premier vol. Pour rappel, Parwez Fatahmamode avait été arrêté le 23 mai dernier pour le vol de Rs 4,6 millions à la succursale de la Western Union, à la rue Sir William Newton, à Port-Louis.