Maroc: Une assemblée formelle du Kawkab

La montagne qui accouche d'une souris

Le KACM, section football, a tenu son assemblée générale ordinaire lundi soir, dans un hôtel de la ville, en présence de plusieurs figures emblématiques du sport local et national.

L'ordre du jour comportait la lecture des rapports moral et financier, leur discussion et l'élection du tiers sortant. L'assemblée fut marquée, bien avant son ouverture, par des actes irresponsables de la part de quelques membres des associations représentant les supporters du club qui ont interdit l'accès à l'hôtel à des membres du comité et à certains représentants des médias locaux.

Prenant la parole pour déclarer la séance ouverte, puisque 34 adhérents des 43 que compte le club étaient présents, le président du Kawkab, Mouhcine Marbouh, a procédé par la suite à la lecture du rapport moral à travers lequel il a présenté le bilan de tout ce qui a été entrepris durant la saison. Il a été question essentiellement des recrutements de joueurs, des périodes de concentrations, des changements d'entraîneurs, de la participation de l'équipe à la Coupe de la CAF, du maintien et de la formation des jeunes.

Après c'était au tour de Salouane Berrada Afendi, en sa qualité de trésorier, de présenter le rapport financier, lequel montrait, chiffres à l'appui que les revenus du club s'élèvent à 21.545.300,10 dirhams, que les dépenses sont de l'ordre de 24.135.046,25 dirhams ce qui fait que le club est déficitaire d'un montant qui est de 2.589.746,15 dirhams.

La discussion des deux rapports par les adhérents s'est déroulée, dans l'ensemble, dans une ambiance bon enfant sauf l'intervention d'un adhérent qui a critiqué certains points.

Les responsables du club ont riposté en soulignant que le concerné n'a pas payé sa cotisation de la saison en cours, et que par conséquent, il n'est plus adhérent et cherche tout simplement à nuire au club.

Les autres interventions se sont limitées à tirer la sonnette d'alarme sur l'état critique de l'équipe tout en appelant à prendre les mesures nécessaires en vue de redresser la situation.

Passant au vote, les deux rapports furent approuvés à l'unanimité et les adhérents ont chargé le président du club de choisir les nouveaux membres qui remplaceront ceux du tiers sortant.

Il convient de signaler en dernier lieu que dans une déclaration rapportée par la MAP, Mouhcine Marbouh a indiqué :«Le KACM se porte bien au cours de cette saison et nous avons confiance en nos joueurs», ajoutant que «le bureau dirigeant se réunira avec l'entraîneur de l'équipe, Fouad Sahabi, pour prendre les mesures adéquates afin de donner un nouveau souffle à l'équipe».

Pour rappel, après la 13ème journée du championnat, le KACM occupe la 14ème place au classement général avec un total de 12 points, soit une longueur d'avance sur le premier relégable l'OCK (11 pts) et trois sur le dernier le KAC (9 pts). La formation marrakchie compte jusqu'ici trois victoires contre autant de matches nuls et sept défaites.