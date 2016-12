Afrique: Malgorzata Bonikowska - La seconde phase d'intégration des migrants est une initiative louable du pays pour une solidarité agissante avec le continent

Suite à la crise migratoire et humanitaire conséquente à l'expulsion massive de personnes d'origine subsaharienne vers le Niger, SM le Roi Mohammed VI a donné ses Hautes Instructions afin qu'une aide d'urgence soit accordée à ces personnes expulsées et se trouvant en situation de précarité extrême au Nord du Niger.

La décision du Maroc, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, d'opérer la seconde phase d'intégration des migrants, est une initiative "louable" et traduit la solidarité agissante du Royaume à l'égard de l'Afrique, a affirmé mardi, Mme Malgorzata Bonikowska, directrice du Centre polonais des relations internationales, un think-tank, basé à Varsovie, l'un des plus influents en Europe de l'Est et Centrale.

Copyright © 2016 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.