Maroc: L'artiste peintre marocaine Hayat Saïdi primée en Italie

L'artiste-peintre marocaine, Hayat Saïdi a reçu samedi à Lecce (sud de l'Italie) le Prix "Beato Angelico et Paolo VI" pour ses œuvres artistiques et son "engagement social pour la promotion de la condition de la femme au Maroc".

Cette «haute reconnaissance» lui a été attribuée par "l'Académie Italia in Arte nel Mondo - Association culturelle" lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part des personnalités du monde de l'art, des intellectuels, des représentants du tissu associatif et des militants des droits de l'Homme italiens et étrangers.

Le comité d'honneur du Prix a décidé de décerner à l'artiste-peintre marocaine la Reconnaissance d'art dédiée au "Bienheureux Angelico, 2016 ", pour les valeurs élevées de l'engagement culturel que Hayat Saidi a montré avec une énergie émotionnelle et au-delà de l'expression picturale, ainsi que pour sa passion et son abnégation pour le développement des disciplines des "arts appliqués", plus généralement, à travers ses "activités artistiques" significatives réalisées au cours de l'année 2016.

Une «Attestation de participation personnalisée» a été également remise à l'artiste pour sa contribution «à travers son engagement intellectuel, non seulement à la divulgation et à la propagation de l'Art, mais surtout et transversalement, à la conquête de la liberté et de l'exercice des droits de l'Homme dans le monde».

Née à Fès il y a 55 ans, Hayat Saïdi exprime son regard sur la société notamment sur la condition de la femme marocaine, et ce à travers un message artistique abstrait, propice à l'imagination pour une lecture libre et passionnée. Elle compte à son actif de nombreuses expositions au Maroc et à l'étranger depuis le début des années 1990. Mais c'est en s'installant à Milan, qu'elle parvient à relever le challenge de l'internationalisation.

Elle a depuis exposé ses œuvres dans de prestigieuses galeries de par le monde et reçu de nombreuses distinctions, entre autres, le Prix palme d'or à Monaco, le Prix "Minerva" décerné par l'Académie des arts en Italie, un Oscar de l'art visuel à Monte-Carlo, une Médaille d'étain à l'Académie arts sciences et lettres à Paris ou encore le grand Prix art visuel à Cannes.