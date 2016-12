Ile Maurice: Panne d'électricité - Après la chauve-souris, le feu de canne pointé du doigt

Seewoosing Dayal, plus connu comme Ashish Dayal, se retrouve de nouveau sous les verrous. L'Anti-Drug and Smuggling Unit… Plus »

Le CEB précise toutefois que c'est une panne exceptionnelle et que la dernière de ce genre a été répertoriée en 2011. Immédiatement après l'effondrement du réseau, le CEB a activé les turbines de la centrale hydroélectrique de Champagne, suivies par celles de Fort-George, St-Louis et Fort Victoria. Le communiqué du CEB souligne que la fourniture d'électricité a été complètement rétablie à 16 h 30.

Une théorie que réfutent des sources bien informées du côté du CEB. Pour elles, cette ligne Combo-Henrietta est obsolète et a besoin d'être stabilisée. Une panne sur cette même ligne le 15 mars avait plongé plus de 30 000 foyers dans le noir. Le ministre Ivan Collendavelloo et les responsables du CEB l'avaient alors attribuée aux chauves-souris.

